شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للمواطنين في رسالة نصية: أبشرك بدعم قرضك العقاري القائم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
زفّ وزير الإسكان ماجد الحقيل البشرى إلى المواطنين الذين تملكوا منازلهم عن طريق البنوك في السنوات الماضية بتمكينهم من الاستفادة من الدعم السكني عن طريق مبادرة «القرض العقاري القائم».
وتلقى عدد كبير من المواطنين رسالة نصية باسم وزير الإسكان الحقيل عبر الهاتف الجوال، متضمنة «مانسيناك..أبشرك بدعم قرضك العقاري القائم، أرجو التواصل مع زملائي على الرقم 199090».
وتناقل مغردون عبر حساباتهم في «تويتر» مقطع فيديو لأحد المستفيدين من القرض العقاري القائم، حيث أكد تلقيه رسالة نصية باسم الوزير ماجد الحقيل، معبرا عن سعادته الغامرة بالموافقة على قرضه القائم، حيث إنه يعمل على بناء منزل العمر، وقد حصل على قرض عقاري كبير، مقدما شكره للوزير الحقيل.
وتعد مبادرة «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم» إحدى مبادرات الإسكان التي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو الوزارة، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل الخاصة، ومازالوا مستمرين في عملية السداد من الاستفادة من هذه المبادرة، الأمر الذي يساهم في تخفيض الأقساط الشهرية على المستفيدين عن طريق تحمل أرباح التمويل العقاري من الجهة الممولة.
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