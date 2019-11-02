شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٤ دولة تشارك في اجتماع «المواصفات والمقاييس» في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMC) وبعد موافقة المقام السامي الكريم على استضافة المملكة ممثلة بالهيئة، اليوم (الأحد) اجتماع مجلس الإدارة رقم (۱۹)، واجتماع الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، الذي يستمر خلال الفترة من ٣-٥ نوفمبر ٢٠١٩م في مدينة مكة المكرمة، وسيشارك في هذه الاجتماعات ضيوف المملكة رؤساء أجهزة التقييس في أكثر من 34 دولة من دول العالم الإسلامي. وستحظى هذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب المعالي، إلى جانب حضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وأكدت الهيئة أن هذه المناسبة ترسخ مكانة المملكة وريادتها على مستوى العالم الإسلامي، كما سيعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء الموقر بإطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال.