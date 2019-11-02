شباب إسكواش الهلال بطلا للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق فريق الإسكواش بنادي الهلال لقب بطولة المملكة للأندية لدرجة الشباب، والتي أقيمت على ملاعب نادي الصفا بصفوى، واختتمت منافساتها أمس. وسلم المدير التنفيذي الاتحاد الإسكواش خالد السعد كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي الهلال، ونال نادي الصفا الميداليات الفضية وهجر الميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث.



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