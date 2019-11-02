المزيني: النظام الجديد يدعم تطوير الرياضة الجامعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نوه رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني بصدور الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد الذي سيسهم في تحسين أداء التعليم العالي وتحقيق مكتسبات استراتيجية تتواكب مع ما تعيشه قطاعات الدولة من تطور ونهضة في المجالات كافة.

وأشار المزيني إلى أن مضامين النظام الجديد تدعم التوجه الحالي لتطوير الرياضة الجامعية، ورفع نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في رياضات عدة، إقليميا وعالميا، وتحويل منظومة العمل في الاتحاد إلى نظام مؤسسي.