مكافآت الاتحاد العربي تغري مولودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الجزائر
يستهدف مولودية الجزائر لقب كأس محمد السادس للأندية العربية، والحصول على المكافأة التي رصدها الاتحاد العربي لكرة القدم للبطل، والتي تصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 5ر2 مليون دولار للوصيف.
ويحل مولودية ضيفا على القوة الجوية العراقي الجمعة المقبل، على ملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل، بذهاب دور الـ16.
وقال المدير الرياضي لمولودية فؤاد صخري أمس «نستهدف صراحة التتويج بلقب البطولة العربية ونيل الجائزة المالية، هدفنا واضح وهو إحراز اللقب».
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