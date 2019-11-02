مصرع 9 طلاب في انفجار قنبلة بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي تسعة تلاميذ حتفهم في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في إقليم تخار شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن مسلحي حركة طالبان زرعوا العبوة الناسفة في قرية «تاهيراها» بمنطقة «داركاد»، وأضاف أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة سيرا على الأقدام عندما انفجرت القنبلة التي قتلت تسعة منهم، وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة تلميذ آخر، حسب وزارة الداخلية في بيان.