واشنطن تحسم الجدل بين مصر وإثيوبيا على سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع مشترك في العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث الجدل المثار حول سد النهضة.

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وأعطت السودان موافقتها أمس على دعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا في السادس من الشهر الجاري في واشنطن.

وأعلنت وزارة الري والموارد السودانية في بيان أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ووزير الري ياسر عباس سيتوجهان إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع الذي يضم وزارة الخزانة الأمريكية ووزراء الري والموارد والخارجية للدول الثلاث بجانب البنك الدولي.

وفيما لجأت مصر إلى أمريكا للتدخل لحل النزاع، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، أنها ستشارك في الاجتماع، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيبيات جيتاشيو، أن الحكومة قبلت دعوة أمريكا لعقد اجتماع للمناقشة حول السد.