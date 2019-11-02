انفجار ناقلة نفط روسية يقتل 3 أشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل ثلاثة أشخاص في انفجار غاز على متن ناقلة «زاليف أمريكا»، في خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، ويظهر المقطع دمار جزء من الناقلة إثر الانفجار، وأصبح كابل الناقلة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت الناقلة غير صالحة للاستعمال. كما لم يتم العثور على آثار تسريب منتجات نفطية.

وغرق ثلاثة أشخاص في مياه البحر وتمكنت خدمة الإنقاذ من انتشال جثتين، ويتم البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تعرض شخص آخر من أفراد الطاقم لإصابات.