70 طالبة ابتدائية يشاركن في مهرجان الطفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف

تستضيف إدارة التعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات غدا، المهرجان الثقافي للصغار، الذي سيقام على مسرح الإدارة بالحلقة الشرقية، بمشاركة 70 طالبة بالمرحلة الابتدائية، وحضور 50 مديرة إدارة ومنسقة ومدربة، يمثلن 7 إدارات تعليمية، تضم جدة، مكة، الباحة، الجوف، المدينة، تبوك، والإدارة المستضيفة الطائف.

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ويعد المهرجان الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 ربيع الأول الحالي مهرجانا فنيا ثقافيا، تتنوع فيه المشاركات المقدمة على خشبة المسرح، وتخضع للتحكيم من قبل اللجنة المحكمة بين مشاهد حوارية، وعروضا مسرحية، وإلقاء، وإنشاد.

وتستقبل الإدارة المشاركات، ببرنامج ترحيبي مقدم من المرشدات الكشفيات المؤهلات من إدارة نشاط الطالبات، ومشاركة أندية الحي، بمتابعة مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي.

من جهته أكد مدير عام التعليم طلال اللهيبي أن إدارته أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الوفود، وإقامة اللقاء على الوجه المأمول، تحقيقا لأهداف المهرجان، ودعما للطلبة والطالبات في ميادين الإبداع الثقافية، مشيرا إلى أن اختيار الطائف جهة مستضيفة لهذا المهرجان محل فخر واعتزاز لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظة.