الحماية من الأذى شرط للمشاركة في منافسات التميز الكشفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم جميع القيادات الكشفية والمشاركين في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال، التي تنطلق اليوم في محافظة صبيا، إلى أهمية الحصول على شهادة السياسة العالمية للحماية من الأذى التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الـ 41 الذي عقد في أذربيجان عام 2017.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوكالة الوزارة مجدي الصبيحي أن الهدف من حصول القادة الكشفيين والأشبال على هذه الشهادة فهم الهدف من البيئة الآمنة للمشاركين، والإدراك الكامل للالتزام الواجب القيام به في المنظمة الكشفية العالمية والجمعيات الكشفية الوطنية، وتحديد أنماط الأذى الذي يمكن أن يتعرض له المشاركون في المنافسات، إضافة إلى كيفية التعامل بالشكل المناسب في إطار الحماية من الأذى، وتوفير حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لكل المشاركين، بما يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية من خلال المساهمة في التطوير والتنمية العامة للمشاركين وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.

من جهة أخرى أنهت إدارة التعليم في محافظة صبيا استعداداتها للمنافسات التي تشارك فيها 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بهدف غرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية، والأخلاقية والاجتماعية وتعزيز المهارات والفنون الكشفية المختلفة.