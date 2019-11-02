غواصون ومتطوعون في حملة تنظيف قاع وشاطئ نصف القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بمشاركة 25 غواصا وغواصة و30 متطوعا ومتطوعة، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر من الشوائب العضوية وغير العضوية، والتي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وحرس الحدود.

واستمرت الحملة سبع ساعات جرى خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة، التي تسبب فيها مرتادو الشواطئ، حيث إن أغلب النفايات كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها من نفايات جرى جمعها من قاع البحر والشاطئ، وبلغت كمية النفايات والشوائب التي جرت إزالتها نصف طن من المواد البلاستيكية والزجاجية والخشبية.

وتهدف الحملة لنشر الوعي والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئية من الشوائب العضوية وغير العضوية بين أفراد المجتمع، وإلى الحفاظ على الثروات البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وهو الأمر الذي يعد مسؤولية مشتركة.