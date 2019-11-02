صفة العمرة بـ 4 لغات في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستقبل إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، مرتادي ضيوف بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين وطلبة علم في مركز صفة العمرة ومركز الرسالة المحمدية بالمسجد الحرام.

ويقدم مركز صفة العمرة عددا من البرامج التثقيفية والتوعوية منها عرض مرئي لصفة العمرة بأربع لغات، ومطويات الحجاب والأذكار والدعاء وحصن المسلم، كما يقدم مركز الرسالة المحمدية في الجهة المقابلة عرضا مرئيا لبعض الأخطاء والمخالفات الشرعية، وتوزيع كتب العقيدة الصحيحة وكتب طلاب العلم بلغات عدة.

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وأوضح مدير إدارة الهيئة بالمسجد الحرام خالد الحارثي أن دور عضو الهيئة في المراكز تقديم التوجيه والإرشاد والمناصحة باللين والحسنى وتقديم الهدايا للزائرين، مبينا أن مركز صفة العمرة يقدم الكتب والمطويات التي تبين صفة الصلاة الصحيحة، إضافة لعرض فيلم مرئي لصفة الصلاة من إنتاج قسم التوعية والإهداء التابع لهيئة المسجد الحرام، كما أن هذه المراكز تخدم قاصدي بيت الله الحرام على مدار الساعة طوال العام.

اللغات:

العربية والإنجليزية والإندونيسية والأوردو