42 قتيلا خلال الاحتجاجات في هايتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 42 شخصا على الأقل، فيما جرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وعبرت المفوضية في بيان عن قلقها العميق إزاء الأزمة في هايتي، قائلة إن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين. وقالت المتحدثة مارتا هورتادو: إن نحو 86 شخصا جرحوا أيضا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر، وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.