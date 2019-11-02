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42 قتيلا خلال الاحتجاجات في هايتي

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واس _ بوراو برنس 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل 42 شخصا على الأقل، فيما جرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ منتصف سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وعبرت المفوضية في بيان عن قلقها العميق إزاء الأزمة في هايتي، قائلة إن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين. وقالت المتحدثة مارتا هورتادو: إن نحو 86 شخصا جرحوا أيضا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر، وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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