رئيس كوريا الجنوبية يغير رئيس الوزراء قبل الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سول

أفادت صحيفة «شوسون البو» أمس بأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ربما يغير رئيس الوزراء لي ناك يون في إطار تعديل وزاري قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن التقرير قوله نقلا عن عضو بالحزب الحاكم لم يكشف عن هويته إن التغييرات يمكن أن تحدث في بداية ديسمبر المقبل.

ومن المرجح ألا يتم تغيير المساعدين البارزين للرئيس حتى انتهاء الانتخابات، إلا أنه من الممكن أيضا تغيير مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات إذا لم يتم تحقيق انفراجة في العلاقات مع كوريا الشمالية بنهاية العام.