«هدف» يستعد لإطلاق برنامجي تمهير دبلوم وإحلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» دراسته برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» حيث سيتم الإعلان عنها قريبا، متضمنة إدراج برنامج تمهير دبلوم الذي يستهدف الحاصلين على الدبلومات، وبرنامج تمهير إحلال الذي يقتضي إحلال السعوديين بدلا من الوافدين وفق مدة زمنية محددة.

وقال مدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري في اللقاء المفتوح مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة الأحساء، إن برنامج تمهير دبلوم يستهدف السعوديين والسعوديات خريجي تخصصات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، في حين يعنى تمهير إحلال بتصميم وتنفيذ خطة إحلال الموظف السعودي بدلا من الوافد وفق مدة زمنية محددة.

وأشار السديري إلى أن التوسع بإدراج برامج جديدة ضمن «تمهير»، يأتي لتغطية احتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية من القوى الوطنية، وضخ المزيد من الفرص التدريبية أمام الكوادر البشرية.

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كما جاءت التحديثات نتيجة النجاحات التي حققها في الفترة الماضية، إضافة إلى إسهام البرنامج في دعم توظيف المتدربين في القطاع الخاص.

واشتملت المرحلة الأولى على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص، حيث تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة 3 آلاف ريال شهريا يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينا ضد المخاطر للمتدربين.

تمهير دبلوم: يستهدف السعوديين والسعوديات خريجي تخصصات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية.

تمهير إحلال: يعنى بتصميم وتنفيذ خطة إحلال الموظف السعودي بدلا من الوافد وفق مدة زمنية محددة لنقل المهارات والمعارف والخبرات.