تطبيق نظام المقررات في المعاهد الثانوية الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقر لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بالمملكة المنعقد برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، واستضافته إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أخيرا، عددا من التوصيات التي تستهدف تعزيز دور المعاهد في بناء الكوادر البشرية لتلبية احتياج الوطن من المتخصصين الفنيين في سوق العمل، منطلقة من أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، التي تعمل عليها نوعيا وكميا محققة ما يحتاجه أبناء الوطن من التأهيل والتدريب، وفي مقدمتها اعتماد تطبيق نظام المقررات بالمعاهد الثانوية في 16 تخصصا للحصول على الثانوية الصناعية، وكذلك إقرار 30 برنامجا في التخصصات الفنية كل برنامج مدة فصل تدريبي واحد القبول عليه لخريجي المرحلة المتوسطة وأعلى للتأهيل السريع في مهارات متخصصة.

ونوه نائب المحافظ راشد الزهراني بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ودعم للرقي بالتدريب التقني بشكل عام، مشيدا بالجهود التي تنفذها المعاهد نحو تعزيز الصورة الذهنية، وأن التوجه للتدريب التقني والمهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة الوطن.

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وثمن دور المعاهد في تقديم الدبلوم الثانوي، وخدمة خريجي المرحلة المتوسطة للحصول بعد ثلاث سنوات على الدبلوم الصناعي، وكذلك دورها في تقديم برامج تأهيلية حسب احتياج سوق العمل.

من جهته أشار نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد أباحسين إلى أهمية الإرشاد التدريبي للمتدربين مع تطبيق نظام رايات على المعاهد بعد تطبيق نظام المقررات و تقديم خدمات إرشادية متنوعة للمتدربين بهدف تلبية احتياجاتهم المهنية، وتنمية الجوانب الذاتية، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم خلال فترة تدريبهم، مؤكدا أهمية توزيع المتدربين على المرشدين الأكاديميين بواقع عشرين متدرب لكل مرشد.

وأشاد بجهود المعاهد في العملية التدريبية، مؤكدا أهمية جودة التدريب الذي يعد مصدرا مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير كفاياتهم، بما ينعكس إيجابيا على تطوير أداء المؤسسة من جميع جوانبها المختلفة، وتزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لممارسة المهنة بحرفية يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تستهدف تحسين مدخلات وعمليات ومخرجات التدريب، وتساعد على تبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.