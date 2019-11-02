مليون زهرة و150 ألف شتلة لتزيين شوارع القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ القطيف

بلغ إنتاج المشتل الجديد بأم الساهك التابع لبلدية محافظة القطيف من الشتلات الموسمية الصيفية والشتوية مليون زهرة و150 ألف شتلة في العام، وهي الطاقة الإنتاجية التي ينتجها المشتل لتأمين احتياج البلدية من شتلات الزهور والنباتات اللازمة لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والساحات العامة في المحافظة.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الهدف الأساسي من إنشاء المشتل، هو إمداد البلدية لتغطية الحدائق والشوارع بالمحافظة بالشتلات والنباتات اللازمة للزراعة في أوقات محددة، وكذلك لتعويض النقص من التالف والميت من نباتات الحدائق، واستبداله بنباتات جديدة بصورة سريعة لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج شتلات النباتات المتنوعة من الزهور والأشجار والشجيرات.

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ولفت إلى تهيئة موقع المشتل بردم المناطق المنخفضة بالرمال، وإنشاء شبكة ري بنظام التبخير الرذاذي للمياه داخل البيوت «الفايبرجلاس» لتلطيف الجو، وإنشاء غرفة خاصة لخلط التربة وتجهيزها للزراعة، إضافة إلى عمل غرفة لإنبات البذور، وذلك في إطار الخطط المعدة لتجميل الشوارع العامة، والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء ومساحة نصيب الفرد منها.

وبين الحسيني أن إدارته وضعت استراتيجية بزراعة أنواع من الأزهار الخاصة التي تتوزع في الشوارع والتقاطعات والواجهات البحرية، وتعتمد على الإنتاج المحلي من بذور المشاتل الخاصة بالبلدية لإنتاج الزهور المزروعة في الشوارع والواجهات البحرية والتقاطعات والمثلثات.

عن مشتل البلدية: