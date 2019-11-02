مسارات تقنية لتيسير أداء الشعائر بالحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 مسارات لمشروع وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتوظيف البحث العلمي بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بهدف تطوير التقنية لخدمة الشعائر الإسلامية وتيسير أدائها في الحرمين الشريفين، منها المسار البيئي المختص بالعوامل البيئية داخل الحرمين والساحات الخارجية لتحديد المؤثرات البيئية، فيما يعنى المسار الصحي بالمسح الميداني المتكامل لتحديد المؤثرات الصحية.

وعلمت «مكة» أن العمل في المشروع بدأ غرة صفر من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإنجاز 95%.

مسارات المشروع:

1 - المسار البيئي:

يعنى بالمسح الميداني المتكامل لكل ما يخص العوامل البيئية (نوعية الهواء ومستويات الضوضاء ومنظومة إدارة النفايات الصلبة).

2 - المسار الصحي:

يعنى بالمسح الميداني المتكامل لتحديد المؤثرات الصحية (دورات المياه والمواضئ ومسارات الصرف الصحي وجودة الهواء كيميائيا وميكروبيا).

3 - الطاقة والمياه:

تحديد نظم استخدام الطاقة والمياه ومساراتها والخريطة الأساسية للمرافق السطحية وتحت السطحية.

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4 - إدارة الحشود:

تحديد نظم إدارة الحشود الحالية والنقاط الحرجة للوضع الراهن للتوصل إلى أفضل المعايير لإدارة الحشود.

5 - الجانب الاجتماعي والنفسي:

الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية وتطويرها بالنسبة لضيوف الرحمن (حجاج، معتمرون، زائرون) وأيضا لمقدمي الخدمة في الحرمين الشريفين في ضوء رؤية المملكة 2030 والوصول بأجود معايير القياس لأفضل المبادرات.

6 - الجانب التنظيمي والروحاني: يعنى بإثراء التجربة لدى زائري الحرمين الشريفين من خلال التنظيم والخدمات التي تقدمها الرئاسة على سبيل المثال الدعوة والإرشاد وغيره.

الأهداف التفصيلية للمشروع:

أ- تحديد الرؤية وتحليلها وتحديد الاحتياجات والعلاقات التي تخدم العلوم والتقنية والابتكار.

ب- وضع الخطة الاستراتيجية لتوظيف البحث العلمي وتطوير التقنية.

ج- وضع الخطة التنفيذية لتوظيف البحث العلمي وتطوير التقنية.

د- تطوير المبادرات والمشاريع قصيرة وطويلة الأجل.

هـ- إعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع التشغيلية.