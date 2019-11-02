نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين المالكي والحمدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز أمس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد الرقيب أول جبران بن حسين يحيى المالكي، ولذوي وأسرة وكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.