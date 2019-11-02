80 مبادرة تعزز القدوة بلغة القرآن في ملتقى مكة الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت أمانة ملتقى مكة الثقافي منذ فتح باب استقبال المبادرات منتصف الشهر الماضي 80 مبادرة أولية قدمتها جهات عدة من المنطقة، وبدأت تنفيذها، وتهدف إلى تعزيز موضوع الملتقى للعام الحالي الذي يحمل عنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».

وبحسب الأمانة فإن من أبرز المبادرات اتفاقية التعاون المشترك بين إمارة منطقة مكة المكرمة، وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، وذلك لتحقيق أهداف موضوع الملتقى عبر دورات وبرامج تدريبية تختص ببناء المخاطبات والمراسلات في الدوائر الحكومية لسلامتها من الأخطاء الأسلوبية والإملائية والنحوية الشائعة.

وأفادت بأن العمل جار مع وزارة التعليم لتقدم عبر قناتها «عين» التعليمية، برامج تلفزيونية تتطرق لأفضل طرق تدريس اللغة العربية.

بدورها تعتزم جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذ 6 مبادرات تتمثل في تأسيس وقف علمي لدعم مبادرات اللغة العربية في الجامعة، والتوسع في منح الطلاب الدوليين فرص دراسة اللغة العربية، والثانية إقامة مسابقة كبرى في برامج حوسبة اللغة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وثالثة لإنشاء مركز لتعريب مصطلحات العلوم والآداب والفنون وترجمتها في أقسام الجامعة العلمية، ورابعة لتنمية مهارات الإداريين اللغوية في تحرير الخطابات وبناء الأساليب العلمية عبر منصة تدريب متخصصة تحمل اسم «منصة المدرب اللغوي».

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وينطوي تحت مبادرات الجامعة، مبادرة خامسة تهدف لتحويل مقرري اللغة العربية «المهارات اللغوية 101» و»التحرير الكتابي 201» من النسخة الورقية إلى رقمية مطورة متاحة للعالم، فيما تستهدف المبادرة السادسة من خلالها تعزيز استخدام اللغة العربية في المحادثة وسيتم تنفيذها مع شركاء النجاح في قطاعات التعليم والسياحة والرياضة والأعمال والصحة وغيرها.

فيما تنوي جامعة أم القرى تنظيم ندوات ومحاضرات، ودورات تدريبية في الإملاء والنحو للقطاعات العسكرية والصحية، وإقامة مسابقة مجتمعية حول جماليات الأسلوب القرآني، إضافة لتخصيص 100 ساعة لتثقيف المجتمع حول جماليات لغة القرآن الكريم.

وستقدم جامعة جدة مبادرة «شاركني لغتي»، وتسهم في نشر لغة القرآن الكريم بين العمالة الوافدة الموجودة في الجامعات والمدارس والوزارات والقطاعات العامة والخاصة، أما جامعة الملك فيصل فستنشئ مركز تدريب لغوي يخدم سوق العمل، كما ستنفذ حملات لتعزز استخدام العربية في وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة مبادرة «مع الناطقين بغير العربية»، وتركز على مساعدة الزوار والمعتمرين والعمالة غير العربية في مقر إقامتهم لإكسابهم أساسيات فهم اللغة العربية.

من المبادرات: