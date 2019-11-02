أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة خالد بن سعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعد بن محمد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، وأبناء الفقيدة الأمراء خالد وبندر وفهد ومحمد، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
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