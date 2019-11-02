السعودية | "حقوق الإنسان" تحذر من مواقع إلكترونية للاتجار بالأشخاص

شكرا لقرائتكم "حقوق الإنسان" تحذر من مواقع إلكترونية للاتجار بالأشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، السبت، أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من ترويج مخالف لأنظمة العمل.

كما صنفت تلك الإعلانات على أنها مؤشر عن إمكانية حدوث جرائم تعنى بالإتجار بالبشر، والتي تجرمها أنظمة المملكة، وعلى رأسها نظام "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص".

الهيئة تحذر

كذلك بينت الهيئة في بيان لها أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها يعد نوعاً من أنواع "الإتجار بالأشخاص".

بدورها حذّرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.

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إلى ذلك وصفت الهيئة الاتجار بالأشخاص بأنه يعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

الكويت أيضاً

يذكر أن السلطات الكويتية كانت تحركت بعد تحقيق صحافي عن تجارة رقيق عبر الإنترنت، للتحقيق في مواقع تبيع عاملات المنازل كعبيد، واستدعت رسمياً مالكي العديد من حسابات التواصل الاجتماعي المستخدمة.

في التفاصيل، كشف تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعية البريطانية بي بي سي BBC عن وجود أسواق للرقيق عبر الإنترنت من خلال تطبيقات متاحة على متاجر عمالقة التكنولوجيا غوغل وآبل، بما في ذلك منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك. ويواجه عمالقة التكنولوجيا، اتهامات بتسهيل سوق الرقيق عبر الإنترنت، حيث يجري بيع وشراء عاملات المنازل بأقل من 4 آلاف دولار أميركي من خلال التطبيقات.

ووفقًا للتحقيق، فقد عُرضت النساء للبيع كعاملات عبر هاشتاغات مثل "خادمات للنقل" أو "خادمات للبيع"، وتجري المبيعات من خلال الرسائل الخاصة. وتقول السلطات الكويتية إن المتورطين تلقوا أوامر بإزالة إعلاناتهم، كما تم إجبارهم على توقيع التزام قانوني، ووعدوا بعدم المشاركة في هذا النشاط.