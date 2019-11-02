- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع: "إن إجراءات عزلي التي أطلقها الديمقراطيون ستجعلني أحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020". مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" اليوم (السبت).
وأضاف "ترامب" أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة: "لم نحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم".
واعتبر الرئيس الأمريكي إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.
وتفيد آخر استطلاعات للرأي بحصوله على دعم 40،9 في المئة من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وهذا التجمع الأول لــ"ترامب" منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.ترامب دونالد ترامب عزل ترامب الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 08:50 PM
اعتبرها هجومًا على الديمقراطية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع: "إن إجراءات عزلي التي أطلقها الديمقراطيون ستجعلني أحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020". مطبقًا بذلك مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس، حسبما أوردت قناة "فرانس 24" اليوم (السبت).
وأضاف "ترامب" أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة: "لم نحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم".
واعتبر الرئيس الأمريكي إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.
وتفيد آخر استطلاعات للرأي بحصوله على دعم 40،9 في المئة من الأمريكيين، لكنه يعتبر أن من الضروري تحفيز النواة الصلبة في قاعدته الانتخابية لضمان فرص إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وهذا التجمع الأول لــ"ترامب" منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.
، "ترامب": إجراءات عزلي ستضمن فوزي بفترة رئاسة ثانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب": إجراءات عزلي ستضمن فوزي بفترة رئاسة ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.