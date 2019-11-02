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يناقش برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة SBC، مساء غدٍ الأحد، نظام الجامعات الجديد.
ويستضيف البرنامج للحديث عن النظام الجديد، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد العامري، وأمين عام اللجنة المؤقتة لأعمال مجلس التعليم العالي، الدكتور محمد الصالح، والمستشار والكاتب الاقتصادي، الدكتور محمد العنقري.
يذكر أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة SBC الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس. قناة SBC برنامج تم خالد العقيلي
برنامج "تم" يستعرض نظام الجامعات الجديد.. غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-02
يناقش برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة SBC، مساء غدٍ الأحد، نظام الجامعات الجديد.
ويستضيف البرنامج للحديث عن النظام الجديد، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد العامري، وأمين عام اللجنة المؤقتة لأعمال مجلس التعليم العالي، الدكتور محمد الصالح، والمستشار والكاتب الاقتصادي، الدكتور محمد العنقري.
يذكر أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة SBC الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:00 PM
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:22 PM
يقدمه خالد العقيلي على قناة SBC
يناقش برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة SBC، مساء غدٍ الأحد، نظام الجامعات الجديد.
ويستضيف البرنامج للحديث عن النظام الجديد، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد العامري، وأمين عام اللجنة المؤقتة لأعمال مجلس التعليم العالي، الدكتور محمد الصالح، والمستشار والكاتب الاقتصادي، الدكتور محمد العنقري.
يذكر أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة SBC الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.
، برنامج "تم" يستعرض نظام الجامعات الجديد.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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