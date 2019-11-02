، "سكري القصيم" يروّض "الليث الشبابي" بثلاثية ،

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حقَّق فريق التعاون الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تغلبه على نظيره الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وبهذه النتيجة صعد التعاون إلى المركز الثامن بثلاث عشرة نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة لمصلحته، وظل الشباب رابعًا بخمس عشرة نقطة.
تقدَّم التعاون أولاً عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ18، سجلها هيلدون راموس.
وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة الـ46، تلقى إسبريا تمريرة رائعة، وتوغل بين دفاعات التعاون، وسددها على يمين الحارس محرزًا هدف التعادل للشباب.
وعند الدقيقة الـ70 سجَّل عبدالمجيد السواط هدف التقدم للتعاون بعد كرة متبادلة بينه وبين تاوامبا، وصلت للسواط داخل منطقة الجزاء، سددها في أقصى الزاوية هدفًا ثانيًا.
بعدها بعشر دقائق، وعند الدقيقة الـ80، سجل تاوامبا هدف التعاون الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى تاوامبا الذي استغل تقدُّم فاروق بن مصطفى، ولعبها ساقطة، عانقت الشباك.
التعاون الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
"سكري القصيم" يروّض "الليث الشبابي" بثلاثيةعبدالعزيز الشريف الخليج 365 2019-11-02
حقَّق فريق التعاون الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تغلبه على نظيره الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وبهذه النتيجة صعد التعاون إلى المركز الثامن بثلاث عشرة نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة لمصلحته، وظل الشباب رابعًا بخمس عشرة نقطة.
تقدَّم التعاون أولاً عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ18، سجلها هيلدون راموس.
وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة الـ46، تلقى إسبريا تمريرة رائعة، وتوغل بين دفاعات التعاون، وسددها على يمين الحارس محرزًا هدف التعادل للشباب.
وعند الدقيقة الـ70 سجَّل عبدالمجيد السواط هدف التقدم للتعاون بعد كرة متبادلة بينه وبين تاوامبا، وصلت للسواط داخل منطقة الجزاء، سددها في أقصى الزاوية هدفًا ثانيًا.
بعدها بعشر دقائق، وعند الدقيقة الـ80، سجل تاوامبا هدف التعاون الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى تاوامبا الذي استغل تقدُّم فاروق بن مصطفى، ولعبها ساقطة، عانقت الشباك.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:15 PM
في الجولة التاسعة من الدوري السعودي
حقَّق فريق التعاون الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد تغلبه على نظيره الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وبهذه النتيجة صعد التعاون إلى المركز الثامن بثلاث عشرة نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة لمصلحته، وظل الشباب رابعًا بخمس عشرة نقطة.
تقدَّم التعاون أولاً عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ18، سجلها هيلدون راموس.
وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة الـ46، تلقى إسبريا تمريرة رائعة، وتوغل بين دفاعات التعاون، وسددها على يمين الحارس محرزًا هدف التعادل للشباب.
وعند الدقيقة الـ70 سجَّل عبدالمجيد السواط هدف التقدم للتعاون بعد كرة متبادلة بينه وبين تاوامبا، وصلت للسواط داخل منطقة الجزاء، سددها في أقصى الزاوية هدفًا ثانيًا.
بعدها بعشر دقائق، وعند الدقيقة الـ80، سجل تاوامبا هدف التعاون الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى تاوامبا الذي استغل تقدُّم فاروق بن مصطفى، ولعبها ساقطة، عانقت الشباك.
، "سكري القصيم" يروّض "الليث الشبابي" بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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