أبشر حساب جديد كيفية إنشاء حساب على أبشر لكافة المعاملات الحكومية والمصرفية

أبشر حساب جديد، يشهد للملكة العربية السعودية الطفرة الإلكترونية الحكومية حيث أصبحت من أكثر الدول العربية في استخدام الذكاء الصناعي للتسهيل على العامة المعاملات الحكومية والتي كانت في السابق تستلزم الوقت والجهد أما الآن فمن ضمن المواقع الإلكترونية التي يسرت التعاملات هو موقع أبشر للخدمات الحكومية، لذا يجب أن يكون لديك حساب على أبشر حتى تستطيع استخدام كافة الخدمات الحكومية التي يقدمها الموقع واليوم نوضح لكم كيفية إنشاء حساب جديد على موقع أبشر .

تعريف بموقع أبشر للخدمات الحكومية

أبشر هو موقع للخدمات الحكومية يقدم مجموعة من الخدمات منها الاستعلام عن صلاحية مقيم والتي يمكن للمقيمين الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة وانتهائها وكذلك خدمات خاصة بالمرور السعودي وتجديد جواز السفر من خلال أبشر الجوازات والعديد من الخدمات التي سنقدمها في مقالات متتاليه.

أبشر حساب جديد

تستطيع فتح حساب من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية بالرابط الجديد أو القديم وذلك بخطوات سهلة تضمن معلومات شخصية عن المستفيد من الحساب من رقم الإقامة أو رقم الهوية الشخصية وهاتف جوال وإيميل للتواصل وكل تلك المعلومات تستطيع استخدامها في فتح حساب ينكي إلكتروني أو ربط حسابك البنكي بحسابك على أبشر كي تستطيع تسديد المعاملات المادية أو إنشاء حساب إلكتروني بنكي.

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خطوات التسجيل في أبشر

كما هو موضح بالصورة السابقة فكل ما عليك ملئ البيانات الموضحة من اسم المستخدم وإضافة كلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني واختيار لغة الموقع والتعامل ثم كتابة الرموز المرئية والضغط على تسجل، بعد ذلك سيصلك رسالة التأكيد على الهاتف المحمول تحمل باس ورد مؤقت تستطيع تغيره وذلك للتأكد من الشخص المسجل وبذلك يكون لديك حساب في أبشر.