خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية عن طريق رقم الحساب فقط

ننشر لكم زوار موقع “اعرف كورة” الكرام، الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بكم في السعودية، وذلك تسهيلاً علي المواطنين السعوديين، ولمن هو مقيم بالسعودية، ومن خلال هذه الخدمة يمكنكم معرفة مبلغ الفاتورة للشهر القادم حتي تكون علي أتم الاستعداد لكي تقوم بدفع الفاتورة، ويوفر كذلك الموقع أكثر من خدمة أخري تساعد المواطنين، مثل أن تقوم بالاشتراك في الخدمات النصية، وبالتالي تتوصل بالفاتورة عبر رقم الهاتف الخاص بكم، وفي حالة كان هناك اعتراض علي الفاتورة الحالية يمكنكم الاتصال بمركز الاتصالات عبر هذا الرقم وإخبارهم بالمشكلة ليتم حلها : (920001100).

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

قامت الشركة السعودية الخاصة بالكهرباء بإطلاق تطبيقها الإلكتروني وأطلقت عليه اسم “Alkahraba”، وذلك تسهيلاً للخدمات الحكومية علي المواطنين والمقيمين بالسعودية، حيث أن هذه الخدمة تعمل علي متابعة المواطن للفواتير الخاصة بالكهرباء لكل شهر، كما أنها وفرت كذلك داخل النظام ميزة تقديم الشكاوى عوضاً عن الذهاب لمقر الشركة نفسها، وتقديم شكوي هنالك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنكم عزيزي زائر موقع “اعرف كورة” الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، ومعرفة فاتورة الشهر القادم، بكافة تفاصيلها، وإليكم فيما يلي خطوات معرفة فاتورة الكهرباء، والاستعلام عنها عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، من خلال رقم الحساب فقط:

قم بالدخول علي موقع الكهرباء للشركة السعودية. في الخانة الأولي قم بكتابة رقم الحساب الخاص بكم. في الخانة الثانية اكتب الرمز التأكيدي، والذي تجده في الصورة المقابلة للخانة. اضغط علي عرض. مبروك! يظهر لك الآن الفاتورة وكافة التفاصيل الخاصة بها بالكامل.

بالنسبة للخطوة رقم 5، فبعد كتابتك لرقم الحساب والرقم التأكيدي والضغط علي زر عرض، ستجد أن الموقع يقوم بالبحث في كافة البيانات الخاصة به، ثم سيعرض لكم حجم الاستهلاك شهرياً من خلال عملة الريال السعودي، ويتوفر كذلك الوقت المتبقي لسداد قيمة الشهر الحالي.