استعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب

نقدم لكم خدمة استعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء السعودية، وذلك لكي يتمكن كافة المشتركين في هذه الخدمة من الاطلاع على المبلغ الشهري الخاص بـ استهلاكه، كما توفر الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات الاخري مثل الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة التي تقدم نفس الخدمة حيث يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال على الرقم التالي 920001100 لكي يتقدم جميع المواطنين لتقديم الاعتراضات الخاصة علي قيمة الفواتير سواء الجديدة او القديمة.

استعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء السعودية

يمكن للمشترك الحصول على كافة تفاصيل الفواتير الجديدة لخدمة حساب قيمة الكهرباء عن طريق الخطوات الموضحة لحضراتكم عبر النقاط التالية.

خطوات الاستعلام تتلخص فى الدخول علي موقع الشركة السعودية للكهرباء .

. كتابة رقم الحساب الخاص بك بالخانة الاولى.

وفى الخانة الثانية تدوين رمز كود الكابتشا بشكل صحيح.

النقر على ايقونة بحث.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة، سيقوم موقع الشركة الرسمي بالبحث عن كافة البيانات لمعرفة حجم الاستهلاك الشهري بعملة الريال السعودي وكذلك المهلة المحددة للسداد المتبقية للشهر الجاري.

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الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

الشركة السعودية للكهرباء أطلقت تطبيق الكهرباء الالكتروني تحت مسمي (ALKAHRABA) وذلك لكي يتابع جميع المشتركين تفاصيل ومعلومات الفواتير الكهرباء في كل شهر، كما أتاحت بداخله امكانية تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى مقرات الشركة المنتشرة في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.