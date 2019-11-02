‏”التعليم” تحدد ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

حددت وزارة التعليم ضوابط وشروطا جديدة لنقل ‏المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، كاشفةً عن تشكيل لجنة بالوزارة ولجان فرعية بالإدارات للنظر في طلبات النقل.

وجاء في التعميم الذي أصدرته الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق ‏والمحافظات، أنه لا يتم نقل من كان علاجه متوفرا في حدود ‏المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم، وكذلك أصحاب العلاجات ‏المؤقتة، أو التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط.‎

وأوضح التعميم أنه في حالات الإعاقة لأحد الأبناء يتم الندب إلى ‏المنطقة أو الإدارة التي توجد بها الخدمات المناسبة، كما أنه‎ ‎إذا ‏رأت اللجنة الرئيسية أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن ‏مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى ‏صلاحيته للتدريس‎.‎

وأشارت الضوابط كذلك إلى أنه من حق المعلمة طلب النقل حال ‏تعرضها للإيذاء الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها، شريطة وجود التقارير التي تثبت ذلك، كما شملت دواعي النقل أن يكون المعلم أو المعلمة من ذوي شهداء الواجب.