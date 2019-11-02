حددت وزارة التعليم ضوابط وشروطا جديدة لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، كاشفةً عن تشكيل لجنة بالوزارة ولجان فرعية بالإدارات للنظر في طلبات النقل.
وجاء في التعميم الذي أصدرته الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، أنه لا يتم نقل من كان علاجه متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم، وكذلك أصحاب العلاجات المؤقتة، أو التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط.
وأوضح التعميم أنه في حالات الإعاقة لأحد الأبناء يتم الندب إلى المنطقة أو الإدارة التي توجد بها الخدمات المناسبة، كما أنه إذا رأت اللجنة الرئيسية أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس.
وأشارت الضوابط كذلك إلى أنه من حق المعلمة طلب النقل حال تعرضها للإيذاء الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها، شريطة وجود التقارير التي تثبت ذلك، كما شملت دواعي النقل أن يكون المعلم أو المعلمة من ذوي شهداء الواجب.
كانت هذه تفاصيل خبر ”التعليم” تحدد ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.