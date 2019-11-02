الأحوال المدنية توضح ضوابط صور المواطنات في بطاقة الهوية.. زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن الضوابط التي يجب أن تكون عليها صورة المواطنات في بطاقة الهوية الوطنية.

وأكدت الأحوال المدنية على أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، ودون أن ترتدي المواطنة خلالها نظارة أو عدسات، فضلاً عن كونها حديثة وملونة، مع تغطية شعر الرأس مع السماح بوضع زينة خفيفة.

ودعت وكالة الأحوال المدنية المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية باعتبارها وسيلة رسمية للإثبات والحماية وحفظ الحقوق، كما أنه يمكن الإصدار من خلال حجز موعد إلكتروني في أقرب مكتب نسائي تابع للوكالة.