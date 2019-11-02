أكد بيان للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم على أن آخر مستجدات الحالة المدارية “كيار” تشير إلى “منخفض مداري” موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً وخط طول 54.9 درجة شرقاً.

وأفاد البيان أن سرعة الرياح في الحالة المدارية المذكورة تقدر بـ “20-25” عقدة- “37- 46″ كم/س، فيما يؤثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة”.

وأضاف البيان “تشير آخر المستجدات للحالة المدارية مها إلى استقرار تصنيفها عاصفة مدارية موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها “45-60” عقدة، “83-111″ كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة”.

وأتبع “يتوقع بمشيئة الله أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة”.

وأكدت الهيئة على استمراريتها في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة في حال حدوث أية مستجدات، مشيرةً إلى توقعاتها بعدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.