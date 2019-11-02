بالصور: أمير الرياض يتقدم المصلين على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد في الجامع الكبير

تقدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز – اليوم (السبت) – المصلين على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وصُلي على الفقيدة – بعد صلاة عصر اليوم – في جامع الإمام تركي بن عبد الله (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وشهد الصلاة على الفقيدة وتشييعها أبناؤها (خالد و بندر وفهد ومحمد) وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين والمواطنين.