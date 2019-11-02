ما سر تصدر هذه الجنسية قائمة السياح في المملكة؟.. باحث يكشف السبب ويؤكد :السعودية كانت دولة بعيدة...

بعد أن كشف مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ، عن إصدار أكثر من 77 ألف تأشيرة سياحية حتى الأربعاء 30 أكتوبر،وتصدر الصينيون عدد الحاصلين على التأشيرة بنحو 18 ألف سائح، ثم البريطانيون بأكثر من 17 ألف تأشيرة، وتشكل هاتان الجنسيتان نحو 46% من إجمالي السياح.

ووفقا لما نشره موقع العربية فقد قال شيجيون الباحث المساعد في كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وباحث زائر في مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي، “ظلت السعودية دولة بعيدة وغامضة إلى حد ما بالنسبة لمعظم الصينيين، ما أدى إلى رغبة شديدة لزيارتها، خاصة بعدما سمعوا الكثير عنها في وسائل الإعلام، إضافة إلى قوة العلاقة الصينية السعودية التي أصبحت أكثر حيوية، وعلى رأسها العلاقة التجارية”.

وأصاف: “كان من الصعب جدا الحصول على التأشيرة السعودية في الصين منذ سنوات، لذلك فإن كثرة الزوار الصينيين في السعودية بعد تفعيل التأشيرة السياحية أمر طبيعي، كما أن الصين قد أصبحت دولة مصدرة للزوار على أساس نموها العظيم اقتصادياً، وتجدون الصينيين يسافرون إلى أنحاء العالم للسياحة.

وتابع شيجيون بقوله: “الصينيون يعشقون السياحة، وما يجذب أنظار الصين في السعودية يرجع إلى حد كبير لبعض التغيرات التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة، وهذا بدون شك سيساعد الدولتين في عمليات التفاهم على المدى الطويل وبشكل أعمق، أما بالنسبة لغير المسلمين، أظن أنهم سيبدأون من المدن الكبرى كالرياض وجدة، وثم إلى الأماكن السياحية الأخرى مثل الأحساء في المنطقة الشرقية التي زرتها قبل عام، بينما المسلمون يركزون بشكل أكبر على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق بقربهما”.