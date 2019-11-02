أكّد مركز بلاغات العنف الأسري؛ التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيتخذ اللازم تجاه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل حول تعرُّض طفل (سوري الجنسية) للتعذيب على يد أبيه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، اليوم، مقطع فيديو يظهر من خلاله طفل سوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده له، كما ذُكر في المقطع، حتى يجلب له المال، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.
وعلى الفور، دشّن مغرّدون وسماً على “تويتر” بعنوان #طفل_سوري_معنّف؛ صعد للترند العالمي، طالبوا من خلاله الجهات المعنية، بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.
كانت هذه تفاصيل خبر أب يعذب طفله بقسوة كي يجلب له الأموال في جازان.. والكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.