محكمة التنفيذ تلزم مواطنا بدفع 180 ألفا نفقة لزوجته في جدة

ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، مواطناً، بدفع مبلغ 180 ألف ريال قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لزوجته التي هجرها وأبنائهما. وجاء من ضمن النفقة التي أُلزم الزوج بدفعها وفقاً لـ”الوطن”، مبلغ 120 ألف ريال قيمة سيارة تعود للزوجة.

وشمل قرار محكمة التنفيذ إلزام الزوج بتسليم كروت تطعيم الأبناء وشهادتهم وجوالاتهم وأغراض البيت كاملة، مستنداً في حكمه على حكم آخر صادر للزوجة المُطلقة من المحكمة العامة بجدة.

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