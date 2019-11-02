الحصيني يوضح تطورات إعصار «كيار» ويطالب بالتـأهب للعاصفة «مها»

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، آخر تطورات الإعصار «كيار» وتأثيراته في المنطقة، فيما ناشد التأهب لاستقبال العاصفة «مها».

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: «تلاشي الإعصار (كيار) عن بحر العرب، وتأهب لاستقبال العاصفة (مها)، إلا أن يصرفها الله».

وأضاف الحصيني: «استمرار التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية (كيار) على شرق وجنوب شرق عمان، وبشكل مباشر على جزيرة سقطرى اليمنية، بعد أن تحولت إلى منخفض مداري، متوقعًا تلاشي الحالة المدارية (كيار) بإذن الله».

Advertisements

في الإطار ذاته، قال خبير الأرصاد علي السفري الحربي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنَّ إعصار «كيار» تحوَّل إلى منخفض، وهو حاليًّا يتوجَّه نحو الصومال، قائلًا: «لعلها بشارة خير لمناطقنا في قادم الأيام».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أوضحت في وقتٍ سابقٍ، أنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، وتحليل خرائط الطقس، وصور الأقمار الصناعية؛ تبيَّن أنها تشير إلى أنَّ الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية، أطلق عليها «كيار».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ذكرت أول أمس الخميس، أنَّ المؤشرات تشير إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، إلى منخفض مداري، وإلى تأثيرات غير مباشرة على سواحل عمان واليمن وخليج عدن تتضمن هطول أمطار وارتفاعًا في الأمواج.