أمانة الشرقية تُطلق حملة لتنظيف قاع «نصف القمر» بمشاركة 55 غواصًا ومتطوعًا

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، حملة لتنظيف قاع وشاطئ «نصف القمر» من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة ٢٥ غواصًا وغواصة و٣٠ متطوعًا ومتطوعة، التي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وحرس الحدود.

واستمرت الحملة سبع ساعات جرى خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة، التي تسبب فيها مرتادو الشواطئ؛ حيث إن أغلب النفايات كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها من نفايات جرى جمعها من قاع البحر والشاطئ. وقد بلغت كمية النفايات والشوائب التي جرى إزالتها نصف طن من المواد البلاستيكية والزجاجية والخشبية.

وتهدف الحملة لنشر التوعوية والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئية من الشوائب العضوية وغير العضوية بين أفراد المجتمع والحفاظ على الثروات البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، الأمر الذي يُعد مسؤولية مشتركة.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع، كما تدعو جميع مرتادي الشواطئ والمتنزهات والمرافق بالمحافظة على النظافة العامة والاهتمام بها ليستفيد منها الجميع.