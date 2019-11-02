المزيني: نظام الجامعات الجديد انعكاس حقيقي لرؤية 2030 ويُحسن أداء التعليم العالي

أثنى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، على صدور الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد، مؤكدًا أنه سيسهم في تحسين أداء التعليم العالي، وتحقيق مكتسبات استراتيجية تتواكب مع ما تعيشه قطاعات الدولة من تطور ونهضة في المجالات كافةً.

وقدم المزيني الشكر -باسمه واسم جميع منسوبي الاتحاد- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما تحظى به الجامعات من دعم واهتمام كبيرين، مؤكدًا أن النظام الجديد انعكاس حقيقي لمضامين رؤية المملكة 2030، وتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف التنموية.

ولفت الدكتور المزيني الانتباه إلى أن النظام حظي بمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ ما أسهم -ولله الحمد- في اعتماده وصدور الموافقة عليه، مؤكدًا أن النظام يُعد نقلة استراتيجية للجامعات نحو تمكينها من تنويع مصادر التمويل، وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من البحوث والدراسات النوعية، والخدمات الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقًا للتوجه في تحقيق الاستدامة.

وأشار رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية إلى أن مضامين النظام الجديد، تدعم التوجه الحالي لتطوير الاتحاد الرياضي والرياضة الجامعية المتمثلة في رفع نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًّا وعالميًّا، وتحويل منظومة العمل في الاتحاد إلى نظام مؤسسي ليكون بيت خبرة في مجاله، وإيجاد نموذج وطني للرياضة الجامعية يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل تحقيق تمثيل دولي يلائم مكانة وإمكانات المملكة، ولترتفع نسبة المشاركين في الرياضات الجامعية بجميع مستوياتهم وأهدافهم، وتتحقق فيها عدالة الفرص بين الجميع.