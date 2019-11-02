«إغاثي الملك سلمان» يجري 100 عملية جراحية ضمن حملته لمكافحة العمى بالكاميرون

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية، فيما واصل المركز حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكاميرون.

وأجرت الحملة في الكاميرون، أمس الجمعة، 100 عملية جراحية، وكشفت على 3,200 شخص، وذلك خلال اليومين الأولين من بدء الحملة، المقدمة من المركز بالتعاون مع «مؤسسة البصر العالمية»، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

في السياق ذاته، اختتم المركز، أمس الجمعة، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة سيئون اليمنية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات معقدة في اليوم الـسادس والأخير؛ ليصبح مجموع العمليات 57 عملية جراحية خلال الحملة.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.