«بر العارضة» تصرف أكثر من 270 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

صرفت «جمعية البر الخيرية» بالعارضة بجازان (270 ألفًا و44) ريالًا لـ(619) أسرة، ضمن مشروع كفالة الأسر «السلة الغذائية» عن شهر صفر 1441هـ.
ويمثل هذا المشروع واحدًا من أهم الأنشطة التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظرًا إلى ظروف هذه الأسر الصعبة، وإيمانًا منها بما لذلك من أثر إيجابي في الأسر من حيث سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.
ووفق نظام المشروع، تُمنح الأسرة الفقيرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتصرفها الأسرة عن طريق «مستودع سنابل» العارضة لبيع المواد الغذائية؛ لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.
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