هيئة الاتصالات تعلن أفضل مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة بالربع الثالث من 2019

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت بالمملكة خلال الربع الثالث من العام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير «مقياس»، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة الخدمة المقدمة للمشتركين، ومدى تحسنه أو تراجعه، على نحوٍ ربعي.
وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق «مقياس» على شبكات المتنقل؛ فقد حققت شركة الاتصالات السعودية (STC) أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل، بلغ 45.4 ميجابت في الثانية، كما حققت أفضل نسبة تحسن تصل إلى 22% مقارنة بالربع الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» 38.8 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 9.9%. أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ فقد شهد متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لها تراجعًا، حيث بلغ 32.4 ميجابت في الثانية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.5%.
وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع «يوتيوب»، أظهر تقرير «مقياس» أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD، بنسبة 80% مما يبث عبر شبكات شركة «موبايلي»، و79% عبر شبكات شركة«STC»، و68% عبر شبكات شركة «زين».
يُذكر أن الهيئة دشنت مبادرة «مقياس» في الربع الأول من عام 2018م، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، سعيًا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.
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