رويترز: إعلان خطة طرح أرامكو غدًا

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن 5 مصادر لم تسمها: إن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون يوم غد الأحد.

وأكدت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وبحسب أحد المصادر فإن ”ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى أخيرًا الضوء الأخضر“.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قد أكد أن الطرح العام الأولي لـ “أرامكو” سيتم قريبًا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقال وزير الطاقة، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي: إن الطرح سيحدث قريبًا، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب.

وأضاف: سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًّا، وعلى وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى المملكة- بحسب “رويترز”- إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمائة من الشركة في البورصة السعودية ما بين 20 مليار و40 مليار دولار على الأقل.

وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم ويتجاوز الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية في عام 2014 والذي جمع 25 مليار دولار.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدًا عن النفط. لكنه أُرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.