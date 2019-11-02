شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يعالج 21.9 ألف حالة مرضية للسوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري العلاج المناسب لـ21.910 حالات مرضية ضمن برنامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين هناك خلال شهر أكتوبر من العام 2019.

وكشفت السجلات الطبية لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة الحالات المرضية التي راجعتها خلال شهر أكتوبر المنصرم، إذ كانت النسبة الأعلى لعيادات الطب العام، التي بلغ عدد مراجعيها 7347، تلتها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 6330 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسائية 2623 مراجعة، فيما تلقى 1078 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، وتعاملت عيادتا الأسنان مع 1361 حالة، وتعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع 1195 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 1051 مطعوماً لـ471 طفلا وإمراة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية 1083 حالة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 422 حالة.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسعى إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأشقاء اللاجئين السوريين من خلال تكريس الجهود اللازمة، التي تتطلبها بيئة اللجوء خصوصاً في المجال الطبي والصحي، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين خلال هذه الأزمة لحين عودتهم لبلادهم قريباً بإذن الله.