السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من القبض على مواطن بعد توفر الدلائل على تورطه في سرقة منازل. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سرقة عدد من المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن متورط في سرقة منازل بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.