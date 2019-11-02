"آمالا" يطور مهارات الكوادر الواعدة في الريفييرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلن مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلا بمبادرة «الزمالة والتدريب» عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني «مسك - آمالا»، الذي يمنح الكوادر الوطنية الشابة فرصة لتطوير مهاراتها المهنية، وإثراء خبرتها العملية عبر واحد من أبرز المشاريع الوطنية التي ستغير معالم السياحة في السعودية.

ويهدف البرنامج لتهيئة الطلاب والطالبات حديثي التخرج للانضمام إلى سوق العمل ومضاعفة فرصهم الوظيفية لدى أصحاب الأعمال، من خلال الانخراط في أنشطة عملية إلى جانب أبرز المواهب العالمية لتطوير «ريفييرا الشرق الأوسط» شمال غرب المملكة على امتداد البحر الأحمر.

ويمتد البرنامج التدريبي على مدار 6 أشهر، سيشارك المتدربون خلالها في فرق عدة للتعرف على مجالات الاختصاص المهني وممارسة المعارف الأكاديمية المكتسبة في بيئة عملية حقيقية، إلى جانب التعاون مع أعضاء الفِرق الأخرى في إدارة المشاريع وإنجازها.

ويعد المشروع جزءا من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل عالية القيمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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ويستهدف برنامج «مسك - آمالا» إكساب المهارات العملية اللازمة للطلاب حديثي التخرج من عدة تخصصات أكاديمية، يأتي على رأسها السياحة والضيافة، والهندسة، والتخطيط الحضري، وإدارة المرافق، وإدارة الأعمال، إلى جوار عدد من التخصصات الأخرى.

ويستقبل عبر موقعه الالكتروني الطلاب الراغبين بالتسجيل في البرنامج، حتى 14 نوفمبر الحالي، على أن يكون المتقدم طالبا في السنة الأخيرة من الجامعة أو متخرجا منها بدرجة بكالوريوس أو ماجستير بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.75، وألا يكون على رأس عمل، وحائزا درجة 80 فأعلى في اختبار (توفل) أو 6.5 فأعلى في (آيلتس) أو ما يعادلهما.

يذكر أن مبادرة «الزمالة والتدريب» إحدى المبادرات التي يرعاها مركز «مبادرات مسك» لتوفير حاضنة تدريبية تقدم تأهيلا مهنيا ينقل الطلاب والطالبات حديثي التخرج إلى واقع سوق العمل بما يتلاءم مع تخصصاتهم الأكاديمية، من خلال سلسلة شراكات نوعية عقدتها المبادرة مع 70 جامعة ومعهدا ومنظمة دوليا ومحليا.

عن البرنامج التدريبي:

يمتد على مدار 6أشهر

سيشارك المتدربون خلالها في فرق عدة للتعرف على مجالات الاختصاص المهني

ممارسة المعارف الأكاديمية المكتسبة في بيئة عملية حقيقية

التعاون مع أعضاء الفرق الأخرى في إدارة المشاريع وإنجازها

مشروع »آمالا«: