مؤتمر يبحث مستجدات علاج الحالات المزمنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجبيل

يبدأ اليوم المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ويستمر يومين.

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ويهدف المؤتمر إلى مشاركة المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تقديم الرعاية ذات الجودة للمواطنين وتعزيز نمط الحياة الصحي.

ويناقش المؤتمر أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم وأمراض الربو، والغدة الدرقية، وآخر التطورات في الطب الوقائي، وأمراض هشاشة العظام، وآخر التطورات في أمراض الدم، والصحة النفسية، والأمراض الجلدية وطب أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الطب الرياضي.

ودعا المسؤولون ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل المهتمين في تقديم الرعاية الصحية للحضور والمشاركة في المؤتمر، والالتقاء بالمختصين في مجال الرعاية الصحية والتعرف على ما تقدمه الهيئة الملكية من دعم لطب الأسرة لخدمة مجتمع الجبيل الصناعية.