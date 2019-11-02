السعودية | السعودية.. السلطات تحقق بتعنيف طفل سوري بأبو عريش

شكرا لقرائتكم السعودية.. السلطات تحقق بتعنيف طفل سوري بأبو عريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتابع مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية حادثة ظهور طفل سوري معنف من والده لغرض التسول. وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

وأظهر فيديو متداول وجود كدمات على وجه الطفل ناتجة عن التعنيف. وبحسب معلومات الطفل، فإنه يعيش مع والده ووالدته التي ذكر أنها تجلس عند إحدى الصيدليات في محافظة أبو عريش التابعة لمنطقة جازان.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الرائج، والذي يظهر إصابة طفل سوري بكدمات في الوجه واحمرار في إحدى عينيه، نتيجة تعرضه لعنف أسري. وظهر في المقطع الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر، وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه. وذكر الطفل في المقطع أنه يتعرض للضرب من قبل والده حتى يجلب له نقودا، مبيناً أنه يقيم مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.