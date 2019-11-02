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داهم الموت قائد مركبة على طريق الساحل القديم باتجاه المنطقة الجنوبية، أثناء قيادته لها، مُقلاً معه أخوته من دون سابق إنذار، بعد أن شعر فجأة بإعياء شديد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسقوطه بين أيدي إخوته، الذين صُدموا من هول الموقف بفقد أخيهم بشكل مفاجئ.
وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بانحراف مركبة، فيما باشرت دورية أمن الطرق، واتضح أن قائد السيارة تعرض لوعكة صحية، وتوفي على إثرها وفاة طبيعية، فيما كان يرافقه إخوته، حيث تم نقل المتوفى إلى مستشفى الليث عن طريق الهلال الأحمر.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 06:38 PM
شعر فجأة بإعياء شديد قبل أن يلفظ أنفاسه بين أيدي إخوته
داهم الموت قائد مركبة على طريق الساحل القديم باتجاه المنطقة الجنوبية، أثناء قيادته لها، مُقلاً معه أخوته من دون سابق إنذار، بعد أن شعر فجأة بإعياء شديد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بسقوطه بين أيدي إخوته، الذين صُدموا من هول الموقف بفقد أخيهم بشكل مفاجئ.
وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بانحراف مركبة، فيما باشرت دورية أمن الطرق، واتضح أن قائد السيارة تعرض لوعكة صحية، وتوفي على إثرها وفاة طبيعية، فيما كان يرافقه إخوته، حيث تم نقل المتوفى إلى مستشفى الليث عن طريق الهلال الأحمر.
، الموت يداهم مواطناً خلال قيادته مركبة على طريق الساحل ،
المصدر : الخليج 365
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