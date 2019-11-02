، سفير فنلندا يشيد بأداء تعليم منطقة عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية

قال السفير الفنلندي لدى المملكة العربية السعودية، آنتي روتوفيوري، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية.

وأضاف أن أبرزها: التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم وخدمة المستفيد.

وخاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها، قائلاً: "أشكركم على إتاحة زيارة مدرستكم، انبهرنا جداً من لطف معلمي وتلاميذ مدرستكم ووديتهم، وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين".

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي، لعدد من المدارس، في أنحاء متفرقة من المنطقة، واطلع من خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من استراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية، لاسيما المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.

كما اطلع السفير الفنلندي، على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود المرابطين، والتقى المدير العام للتعليم سعد الجوني، والقيادات التعليمية واطلع على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة، والتجارب الناجحة وسبل الإفادة منها.

من جهته، أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة جاكو شينتسي، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير، لافتًا إلى أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في السعودية.

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