السعودية اليوم / إيقاف 78 شخصا بين مهربين ومهاجرين والكشف عن مخبأ للأسلحة بالجزائر



الجزائر 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والجمارك وحرس السواحل 78 شخصًا بين مهربين ومهاجرين في عمليات متفرقة بعدة مدن جزائرية .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في ثلاث بيانات متفرقة أنه تم إيقاف 24 مهربًا بمدن ورقلة وبرج باجي مختار وتمنراست وتندوف وأم البواقي وبسكرة ، وصادرت منهم ثمانية أجهزة للكشف عن المعادن وكمية كبيرة من مادة النحاس، و 8 مولدات كهربائية، و 11 مطرقة ضغط.

وأضافت أن عناصر من حرس السواحل أوقفوا 54 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بشواطئ مدن وهران ومستغانم والبيض وإدرار وهم يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأشارت أن عناصر من الجيش كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة بالحدود الجنوبية بإدرار يحتوي على رشاشين ثقلين عيار 12.7 ملم، و مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية من نوع MAS-36 ، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، وست ماسورات لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم، وماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم، إلى جانب ثلاث قذائف صاروخية، و12 قذيفة هاون عيار 82 ملم، وكمية من الذخيرة لأسلحة متنوعة.

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18:23ت م

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